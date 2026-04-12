CHP Ankara İl Başkanlığından Ümit Erkol'a Destek Mesajı: "İl Başkanımızın Serbest Bırakılacağına Olan İnancımız Tamdır"

Güncelleme:
CHP Ankara İl Başkanlığı, İZBETON A.Ş'de usulsüzlük iddiaları nedeniyle tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen İl Başkanı Ümit Erkol için destek mesajı paylaştı. Kurum, sürecin üstesinden geleceklerine inançlarının tam olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından İZBETON A.Ş'de usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen İl Başkanı Ümit Erkol için destek mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Ankara İl Yönetimi olarak il başkanlığımızda nöbetteyiz; birlikteyiz, omuz omuzayız. Savaş koşullarında, cephelerde kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak bu süreci de kararlılıkla aşacağız. İl Başkanımız Dr. Ümit Erkol'un serbest bırakılacağına olan inancımız tamdır. Umudumuz güçlü; hep birlikte, adaletin tecelli edeceği o kararı bekliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
