CHP Ankara, Gezi Parkı Şehitleri için Anma Programı Düzenliyor

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı, Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenler için pazar günü anma programı düzenleyecek.

CHP Ankara İl Başkanlığı, "Gezi şehitleri ölümsüzdür" diyerek 1 Haziran Pazar günü saat 17.00'de İl Başkanlığı binası önünde bir anma programı gerçekleştirecek.

İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onların düşleri, bizim mücadelemizdir. Direnişin, özgürlüğün ve dayanışmanın simgesi Gezi'nin onurlu mirasını yaşatmak için buluşuyoruz. Gezi'de yitirdiğimiz canları anmak, adalet mücadelemizi büyütmek için hep birlikteyiz." ifadeleri kullanıldı.