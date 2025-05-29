CHP Ankara, Gezi Parkı Şehitleri için Anma Programı Düzenliyor

CHP Ankara, Gezi Parkı Şehitleri için Anma Programı Düzenliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ankara İl Başkanlığı, Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenler anısına 1 Haziran Pazar günü saat 17.00'de İl Başkanlığı binası önünde anma programı düzenleyecek. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, Gezi'nin onurlu mirasını yaşatmak için buluşulacağı ve adalet mücadelesinin büyütüleceği vurgulandı.

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı, Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenler için pazar günü anma programı düzenleyecek.

CHP Ankara İl Başkanlığı, "Gezi şehitleri ölümsüzdür" diyerek 1 Haziran Pazar günü saat 17.00'de İl Başkanlığı binası önünde bir anma programı gerçekleştirecek.

İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onların düşleri, bizim mücadelemizdir. Direnişin, özgürlüğün ve dayanışmanın simgesi Gezi'nin onurlu mirasını yaşatmak için buluşuyoruz. Gezi'de yitirdiğimiz canları anmak, adalet mücadelemizi büyütmek için hep birlikteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Acun Ilıcalı yine Süper Lig'den istiyor! Bu kez çok sürpriz bir isim

Acun Ilıcalı yine Süper Lig'den istiyor! Bu kez çok sürpriz bir isim
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.