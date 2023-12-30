CHP Ankara İl Başkanlığı Formanı Giy Atamıza Gel Etkinliği Düzenledi

CHP Ankara İl Başkanlığınca "Formanı Giy Atamıza Gel" etkinliği düzenlendi.

İl Başkanlığının çağrısıyla bazı takımların forma ve atkılarını taşıyan bir grup taraftar, dün akşam Riyad'da oynanması beklenen Türkiye Süper Kupa final maçının "organizasyondaki eksiklikler nedeniyle" ertelenmesine tepki göstermek için Anadolu Meydanı'nda toplandı.

Buradan Anıtkabir'e yürüyen grup, "İzmir Marşı"nı söyledi, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Anıtkabir önünde açıklamalarda bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'a "gereken cevabı verdikleri" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın ardından grup, Anıtkabir'i ziyaret etti.