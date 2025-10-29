Haberler

CHP Ankara İl Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e Yürüdü

CHP Ankara İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e yürüyüş düzenledi. İl Başkanı Ümit Erkol, Cumhuriyet değerlerinin tehdit altında olduğunu vurgulayarak, bu değerlere sahip çıkma görevine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Birinci Melis'ten Anıtkabir'e yürüyüş düzenledi. İl Başkanı Ümit Erkol, "Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takipçilerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaşlarına Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkma görevi düşüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu görevi hiç tereddüt etmeden, hiç çekinmeden yerine getireceğiz. Cumhuriyet'in ilelebet yaşaması için üzerimize düşen ne varsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ulus Atatürk Heykeli'nde çelenk töreninin ardından Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yürüyüş düzenledi.

Ulus'ta açıklamalarda bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İki büyük eserimden biri' dediği, Cumhuriyet'in yıl dönümündeyiz. Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünde, ikinci büyük eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri olarak büyük bir onurla, gururla, aynı zamanda çok önemli bir tarihsel sorumlulukla buradayız" dedi.

Cumhuriyet'in sadece bir isim değişikliği olmadığını vurgulayan Erkol, "Cumhuriyet aynı zamanda millet iradesiydi. Cumhuriyet aynı zamanda eşitlikti. Cumhuriyet aynı zamanda adaletti. Cumhuriyet aynı zamanda laiklikti" ifadelerini kullandı. Erkol, vatandaşları Birinci Meclis önünden başlayan yürüyüşe davet ederek, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki kuruluşundan 102 yıl sonra bu değerlerin tamamına yakını bugün tehdit altında. Bir kez daha, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takipçilerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaşlarına Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkma görevi düşüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu görevi hiç tereddüt etmeden, hiç çekinmeden yerine getireceğiz. Cumhuriyet'in ilelebet yaşaması için üzerimize düşen ne varsa onu yapacağız.

Biz bayram günlerinde siyaset yapmamaya özen gösteriyoruz. Ama Türkiye'de siyaseti siyaset dışı araçlarla dizayn etmeye çalışan bir iktidar olduğunu da vurgulamak zorundayız. Biz kural dışı oynayan, yolda kural değiştiren, kural tanımayan bu iktidara karşı yine yasaların bize verdiği hakları, Anayasa'nın, uluslararası belgelerin bize verdiği hakları sonuna kadar kullanacağız. Direnme hakkımızı, muhalefet etme hakkımızı kullanacağız ve nasıl yerelde Türkiye'nin birinci partisi olduysak, yerelde iktidar olduysak yapılan ilk seçimlerde genelde de iktidar olacağız.

Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanını göreve getireceğiz. Türkiye'nin yüzü gülecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün yattığı yerden gülümsediğini hissedeceğiz. Aziz Atamıza layık olmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bu duygularla katılan herkese çok teşekkür ediyorum."

