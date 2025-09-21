CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'dan Olağanüstü Kurultay Açıklamaları

Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Olağan dışı döneme karşı bir direniş gösteriyoruz. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne hukuk yoluyla yapılan saldırılara karşı delegenin bir direnişi" dedi.

Ümit Erkol, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Erkol, şunları kaydetti:

"Türkiye olağan dışı bir dönemden geçiyor. Biz de bu olağan dışı döneme karşı bir direniş gösteriyoruz. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne hukuk yoluyla yapılan saldırılara karşı delegenin bir direnişi. Delege bugün diyor ki 'ben irademin sahibiyim, irademi özgürce kullandım' ve inanıyorum ki ben sandıklar açıldığında da sayın Özgür Özel bir kez daha delegelerin tamamına yakınının desteğini alacak. 'Yeter artık bizimle uğraşmayın, irademizi sakatlamaya çalışmayın' diyecek bugün delege.

Gerçekten Silivri bu dönemin simgesi oldu. Cezaevinin adı bir zindan oldu. Bununla ilgili de sayın Mansur Yavaş'ın güzel bir önerisi olmuştu. Burayı ibret müzesi yapalım diye. Zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir müze olacak. Bir daha hiç kimse Silivri'leri yaşamasın diye bir utanç müzesi olacak."