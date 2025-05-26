CHP Ankara'da Özgürlük ve Adalet Mitingi Düzenledi

CHP Ankara'da Özgürlük ve Adalet Mitingi Düzenledi
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CHP Ankara İl Başkanlığı, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor - Özgürlük ve Adalet Buluşması' mitingi düzenleyerek, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Mitingde Mansur Yavaş, adalet talebinde bulunarak tutuklu yargılamaları eleştirdi.

CHP Ankara İl Başkanlığınca, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor - Özgürlük ve Adalet Buluşması" mitingi düzenlendi.

Sakarya Caddesi'ndeki mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde, tutuklu bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

Mitingde konuşan Mansur Yavaş, burada adalet ve hukuk isteğini haykırmak, İmamoğlu'na destek olmak için toplandıklarını belirtti.

Hukukun askıya alındığını, soruşturmada gizliliğe uyulmadığını savunan Yavaş, tutuklu yargılamaları eleştirdi.

"Neden tutuklu yargılıyorsunuz, masumiyet esastır." diyen Yavaş, şunları kaydetti:

"Ekrem Başkan hala tutuklu, seçilmiş belediye başkanları tutuklu, gençler tutuklu, Ümit Özdağ hala tutuklu. Kaldı ki Ümit Özdağ ceza almaz bana göre ama ceza bile alsa fazlasıyla yatmış durumda. Neyi yargılayacaksınız? Bakıyorsunuz suç örgütü lideri diye Ekrem Başkan'a ait her şey yasaklanıyor. Peki suç örgütü nasıl olur? Mahkeme kararı ile. Yargıtay'ca tasdik edildikten sonra bir insanın suç örgütüne üye olduğu anlaşılır. Savcının bir iddia ile böyle bir şeyi söyleme hakkı yok."

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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