CHP Almanya Birlikleri Federasyonu 1. Olağan Kongre'sinde yeni yönetimini belirleyecek

CHP Almanya Birlikleri Federasyonu 1. Olağan Kongre'sinde yeni yönetimini belirleyecek
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CHP Almanya Birlikleri Federasyonu, Köln'de düzenlenecek 1. Olağan Kongre'de yeni yönetimini belirleyecek. Kuruluş amacı CHP birliklerinin eş zamanlı ve eş gündemli mücadele vermesi ve örgütlenme çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütmesi olan CHP Almanya Birlikleri Federasyonu, bugün Köln'de gerçekleştirilecek 1. Olağan Kongre'de yeni yönetimini belirleyecek.

(ALMANYA) - Yaklaşık bir yıl önce CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle çalışmalarına başlayan Almanya Birlikleri Federasyonu, Köln'de düzenlenecek 1. Olağan Kongre'sinde yeni yönetimini belirleyecek.

Kuruluş amacı CHP birliklerinin eş zamanlı ve eş gündemli mücadele vermesi ve örgütlenme çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütmesi olan CHP Almanya Birlikleri Federasyonu, bugün Köln'de gerçekleştirilecek 1. Olağan Kongre'de yeni yönetimini belirleyecek.

Kongre ile ilgili çalışmaların tamamlandığını belirten CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, şunları söyledi:

"Partimizin yerel seçimlerdeki başarısı sokağa yansıdı, meydanlara yansıdı, iş yerlerine, fabrikalara yansıdı. Durmadı, yurt dışına da taştı. Burada, memleketlerinden uzakta yaşayan yurttaşlarımız, yıllardır gönülleri Cumhuriyet Halk Partisi'yle birlikte atan yurttaşlarımız, 1 Nisan sabahı memleketten gördükleri umut ve heyecanla 'Ne yapabiliriz' sorusuyla karşımıza çıktılar. Şimdi bu enerjiyi, bu inadı örgütlemenin zamanı. Yıllarca inatla inandığı değerlerden geri durmayan, memleketinden uzakta kalbi memleketinin geleceği için atan milyonlarca yurttaşımızı yurt dışındaki CHP birlikleri aracılığıyla ana vatana daha güçlü bağlarla bağlama zamanı. Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi inanç ve kararlılıkla baba ocağının bacasını tüttürenler… Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, Belçika'da ve daha birçok ülkede aynı inanç ve kararlılıkla baba ocağının bacasını tüttüren binlerce yol arkadaşımız var. Hepsinin verdiği mücadele çok kıymetli, işte bu kıymeti aynı yola yönlendirmenin bir izdüşümüdür Almanya Birlikleri Federasyonu."

Kaynak: ANKA / Güncel
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