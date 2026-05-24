CHP'ye "Mutlak Butlan" Kararı Sonrası Afyonkarahisar İl Başkanlığı Facebook Hesabına El Konuldu

(AFYONKARAHİSAR) - CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, "Resmi Facebook sayfası yetkilerimiz genel merkez kayyum yönetimi tarafından kaldırılmıştır" açıklamasını yaptı.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin partinin 38. Olağan Kurultayı'nı iptali sonrasında İl Başkanlığı'nın Facebook hesabı yetkilerinin Genel Merkez yönetimi tarafından kaldırıldığını duyurdu.

İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı resmi Facebook sayfası yetkilerimiz genel merkez kayyum yönetimi tarafından kaldırılmıştır. İl Başkanlığı Facebook sayfasından bundan sonra yapılacak olan paylaşımlar bizlere ait olmayacaktır, itibar etmeyiniz."

Kaynak: ANKA