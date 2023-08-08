CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'den konteyner kentlerde su sıkıntısı uyarısı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, şehirdeki konteyner kentlerde su sıkıntısının yaşandığını öne sürdü.

Tutdere, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçtiğini, deprem sonrası 40 dereceyi aşan sıcaklıkların olduğu Adıyaman'da 5 binden fazla vatandaşın çadırlarda yaşadığını iddia etti.

CHP'li Tutdere, konteyner kentlerin kurulması konusunda devlet birimleri arasında koordinasyon eksikliğinin olduğunu, Adıyaman'da ciddi anlamda konteyner ihtiyacının bulunduğunu ve bu ihtiyacın karşılanması gerektiğini belirtti.

Az hasarlı binalarda yaşayan kiracıların, ev sahiplerinden baskı gördüğünü savunan Tutdere, devletin depremden etkilenen ev sahiplerine 5 bin, kiracılara ise 3 bin lira kira yardımı yaptığını hatırlattı.

Abdurrahman Tutdere, "Ancak bu rakamlar gerçekten artık komik hale geldi. Artan enflasyon, Türk lirasının değer kaybı karşısında artık bu yardımların hiçbir anlamı kalmamış. Adıyaman gibi yerlerde, ilçelerde dahi en düşük kira 7, 8, 10 binden başlıyor." dedi.

Adıyaman'da içme suyu sorunu olduğunu dile getiren Tutdere, "Konteyner kentler kısmen kuruldu. Ancak konteyner kentlerde su yok. Vatandaş temiz suya erişemiyor. Bugün birçok köyde içme suyu yok." ifadesini kullandı.