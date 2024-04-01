CHP Adayı Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanlığını Kazandı

Bolu Belediye Başkanlığını CHP adayı Tanju Özcan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Tanju Özcan 49 bin 571, AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol 27 bin 41 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 92,13)

Özcan'ın öz geçmişi

Tanju Özcan, 1973 yılında Bolu'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Özcan, Bolu Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalıştı.

Bolu Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Özcan, 24, 25, 26 ve 27. dönemde CHP'den Bolu Milletvekili seçildi.

24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği de yapan Özcan, milletvekilliği döneminde çeşitli komisyonlarda görev aldı.

2019'daki yerel seçimlerde CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Özcan, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca biliyor.

Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.