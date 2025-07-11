CHP Adana İl Başkan Yardımcısı ve Ailesi Trafik Kazasında Yaralandı

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Isparta-Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çetin, eşi ve kızı yaralandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, toplamda 9 kişi yaralandı.

CHP ADANA İL BAŞKAN YARDIMCISI VE AİLESİ YARALANDI

Isparta- Konya kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, Raziye Kura'nın (54) öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme devam ediyor. Kazada yaralanan 01 ATG 940 plakalı otomobilin sürücüsü CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çetin ile eşi Songül ve kızı Ayça Çetin, 32 AE 444 plakalı otomobili kullanan Ali Yılmaz ile beraberindeki Neşe Kura, Mevlüt Kura, Ömer Kura, Ramazan Kura ve Muhammer Kura'nın tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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