Üye Girişi
Haberler

CHP Adalet Politikaları Danışma Kurulu Toplandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Politikaları Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda CHP'nin adalet politikaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen Adalet Politikaları Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.

CHP Adalet Politikaları Danışma Kurulu, bugün CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan oluşan kurula, CHP Lideri Özel başkanlık etti. Yaklaşık iki saat süren toplantıya, parti avukatlarının da aralarında bulunduğu hukukçular da katıldı.

CHP Adalet Politikaları Danışma Kurulu Toplandı
Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Politika Güncel Hukuk

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Eylül Koç, Kova, Aslan, İkizler burcu yorumu MasterChef Brudet tarifi! En güzel Brudet tarifi! Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet için malzemeler! MasterChef Boşnak Mantısı tarifi! En güzel Boşnak Mantısı tarifi! Boşnak Mantısı tarifi nasıl yapılır? Boşnak Mantısı için malzemeler! KIZIL GONCALAR YENİ SEZON FRAGMANI! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman? MasterChef Kaymaçina tarifi! En güzel Kaymaçina tarifi! Kaymaçina tarifi nasıl yapılır? Kaymaçina için malzemeler! MasterChef Elbasan Tava tarifi! En güzel Elbasan Tava tarifi! Elbasan Tava tarifi nasıl yapılır? Elbasan Tava için malzemeler! Belgrad nerede? Belgrad'a ne zaman gidilir? Belgrad vize istiyor mu? Balkan yemekleri neler, tarifi ne? MasterChef'te Balkan mutfağı lezzetleri! Boşnak mantısı, elbasan tava, kaymaçina nasıl yapılır? Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı? Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi? Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });