Bingöl haber! Chp, 99 Yaşında... Kılıçdaroğlu, CHP'nin 99'uncu Kuruluş Yıl Dönümünde 99 Genç ile Ata'nın Huzuruna Çıktı

Bingöl bölgesinden gelen habere göre CHP, 99 yaşında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde 99 genç ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı ve CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu, Ata'nın mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne; "Huzurunda, milletimize söz veriyorum. Partimizin ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ebedi istirahatgâhını, Türkiye'yi yöneten iktidar partisi olarak ziyaret edeceğiz. Mücadelemiz, hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek sürecektir" yazdı.

CHP, 99 yaşında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde 99 genç ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı ve CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu, Ata'nın mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne; "Huzurunda, milletimize söz veriyorum. Partimizin ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ebedi istirahatgahını, Türkiye'yi yöneten iktidar partisi olarak ziyaret edeceğiz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek sürecektir" yazdı.

CHP'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyeleri, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Grup Başkanvekilleri, CHP milletvekilleri ve partiye yeni üye olan 99 genç ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Birinci Cumhurbaşkanı; CHP'nin Kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki huzuruna çıktı.

Aslanlı Yol'da gençlerle birlikte yürüyerek Ata'nın huzuruna gelen Kılıçdaroğlu, Ata'nın mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

"PARTİMİZİN VE CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA EBEDİ İSTİRAHATGAHINI TÜRKİYE'Yİ YÖNETEN İKTİDAR PARTİSİ OLARAK ZİYARET EDECEĞİZ"

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamak üzere Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım.

Tam 99 yıl önce savaş meydanlarında kurduğun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri olarak huzurundayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Kuvay-ı Milliye'nin, işgal orduları karşısındaki azmini, 99 yıldır yüreğimizde taşıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla, milletimizin huzur ve refahı için mücadele ediyoruz.

Sayın Genel Başkanım;

Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak güzel Cumhuriyetimizi korumak, yüceltmek ve nihayetinde demokrasi ile taçlandırmak için, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Huzurunda, milletimize söz veriyorum. Partimizin ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ebedi istirahatgahını, Türkiye'yi yöneten iktidar partisi olarak ziyaret edeceğiz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek sürecektir.

Bu düşünlerle aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyor, silah arkadaşlarını, hayatını yitirmiş tüm CHP'lileri ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

İNÖNÜ İÇİN SAYGI DURUŞU

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı; CHP'nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün mozolesine de çelenk bıraktı. Ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, saygı duruşunda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den ayrılırken çok sayıda genç ve Ata'yı ziyarete gelen yurttaşlar hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Kılıçdaroğlu, gençlerden ve yurttaşlardan gelen talepleri kırmadı.