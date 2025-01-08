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CHP, 9. Yargı Paketi'nin İptali İçin Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

CHP, 9. Yargı Paketi'nin İptali İçin Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kamuoyunda '9. Yargı Paketi' olarak bilinen 7531 sayılı Kanun'un bazı düzenlemelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptali istenen düzenlemeleri ve Anayasa'ya aykırılık iddialarını basın toplantısında açıkladı.

CHP, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen 7531 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından beraberindeki milletvekilleriyle basın açıklamasında bulundu.

Günaydın, 7531 sayılı kanunun yasalaşması sürecinde, kanun teklifinde yer alan bazı düzenlemelere itiraz ettiklerini ve bunun sonucu bazı düzenlemelerin kanun teklifinden çıkarıldığını belirtti.

"Anayasa'ya aykırılık" nedeniyle itiraz ettikleri bazı düzenlemelerin ise yasalaştığına dikkati çeken Günaydın, parti olarak süresi içinde yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle AYM'ye başvuru yaptıklarını söyledi.

Günaydın, iptali istenen bazı düzenlemeler arasında elektronik ortamda yapılan açık artırmalarda esas alınan sürenin Adalet Bakanlığınca belirlenmesi, adli yardım ödeneğinin 2 No'lu barolara üye sayısına oranla fazla miktarda pay ayrılarak verilmesi, hukuk mesleğine giriş ve idari yargı ön sınavlarının kapsamının yönetmelikle belirlenmesinin yer aldığını bildirdi.

Adalet müfettişlerine verilen bazı yetkiler ile görevleri ve çalışma usul ile esaslarının Adalet Bakanlığınca belirlenmesinin de Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Günaydın, iptali istenen diğer düzenlemeleri şöyle sıraladı:

"Özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı ile etkili başvuru hakkının aksine, baba olduğunu iddia eden kişi, kocanın alt soyu, anası veya babasının soy bağının reddi davası açabilmesinin hukuka aykırı olarak şarta bağlanması. Hakaret suçunun biçimlerinin bir kısmının ön ödeme kapsamına alınıp, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun uzlaştırılmaya tabi tutularak ikili bir yapı oluşturulması. Lehe kanunun geçmişe yürümesi ilkesinin aksine, 14 Kasım 2024 tarihi itibarıyla soruşturma veya kovuşturma evresinde bulunan dosyaların ön ödeme yerine uzlaştırma hükümlerine göre sonuçlandırılması. Yine Devlet İhale Kanunu'nun kapsamından, vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve onarım karşılığı kiralama işleminin çıkartılması ki bu yeni usulsüzlüklere neden olacaktır. Devletin ormanları koruma yükümlülüğünün aksine, 18 Nisan 2024 tarihinden önce ormanlarda adli hizmet tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın bulunması veya yapılması amacıyla verilen ön izinlerin kesin izinlere dönüştürülmesi."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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