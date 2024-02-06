CHP 6 Şubat Depremlerini Anma Videosu Yayınladı

CHP, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde anma videosu yayınladı. CHP, videoyu, "6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. 6 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız" notuyla paylaştı.

CHP, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle bugün anma videosu yayınladı. CHP, yayınladığı videoya; "6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. 6 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız" notunu düştü. Videoda deprem bölgesinden görüntüler yer aldı.

Videoda, şu sözlere yer verildi:

" Türkiye'mizin 11 ilinde yaşayan 50 binden fazla vatandaşımız tam bir yıl önce meydana gelen depremde yaşamlarını yitirdi. Canımız yandı. Anneler çocuksuz, nineler torunsuz, çocuklar ailesiz kaldı. İktidar hazırlıksız, kurumlar vasıfsız ellerde olduğu için can kayıpları katlandı. Yardıma koşmakta geç ve yetersiz kalındı. İnsanlar betonlar arasında sıkışmış bırakıldı. Yıkılan konutların 1 yıl içinde yenileneceğini vaat edenler sözlerini tutmadılar. Depremzede vatandaşlarımız kaderleriyle baş başa bırakıldı. Bu acıların bir daha tekrarlanmaması, Türkiye'de dirençli şehirlerin inşası için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 6 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız."

Videoda şu bilgiler de yer aldı:

"Resmi rakamlara göre yıkık bina sayısı 38 bin 901. Söz verilen konutların yüzde 98.7'si teslim edilmedi. Hala 4 milyondan fazla vatandaşımız evsiz."