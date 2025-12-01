CHP 39'uncu Olağan Kurultayı Sonuçlandı: Güçlendirilmiş Parti Meclisiyle Yeni Dönem

Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'na ilişkin "Genel Başkan rekor bir oyla geçti kurultayı, firesiz geçti. Bu çok kıymetliydi. Bu hem Genel Başkan'a olan güveni gösteriyor hem de politikaların bir anlamda delege tarafından onaylandığını gösteriyor. PM seçimleri vardı, gelen arkadaşlarımıza bakınca aslında bir anlamda iktidara giden bu yolculukta bize destek verecek, katkı verecek, daha çok topluma politikalarımızı anlatacak insanların geldiğini göreceksiniz. Güçlendirilmiş Parti Meclisimizle (PM) yeni bir döneme başlayacağız" dedi.

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı 39'uncu Olağan Kurultayı, üç günlük maratonun ardından PM, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimlerinin tamamlanması ve yeni yönetim kadrolarının dün gece saat 23.58 itibarıyla ilanıyla sona erdi. Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi, PM ve YDK seçimlerinde delegelerin onayını aldı. Özel'in 80 kişilik PM listesi ve 15 kişilik YDK listesi firesiz kabul edildi. PM'de 48 isim yerini korurken, 32 yeni isim görev alacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kurultayı ve listeleri ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bulut şöyle konuştu:

"Genel Başkan rekor bir oyla geçti kurultayı, firesiz geçti. Bu çok kıymetliydi. Bu hem Genel Başkan'a olan güveni gösteriyor hem de politikaların bir anlamda delege tarafından onaylandığını gösteriyor. Ertesi gün PM seçimleri vardı. Yine benzer şekilde yarışmalar oldu geçmiş dönemde yapılan kurultaylarda olduğu gibi ama bu defa kadro genişlemesi oldu. 60'tan 80'e çıktı. Çok yeni arkadaşlarımız geldi. Gelen arkadaşlarımıza bakınca aslında bir anlamda iktidara giden bu yolculukta bize destek verecek, katkı verecek, daha çok topluma politikalarımızı anlatacak insanların geldiğini göreceksiniz.

"Bir ihtiyaç karşılanması PM'si diyebiliriz"

Başta ekonomistler var. Önemli hukukçular var, iletişimciler var, gazeteci arkadaşımız var. Tüm bunlar aslında bizim bir tarafıyla mücadele verirken diğer taraftan da parti programını anlatmak ihtiyacından da kaynaklı. Bir ihtiyaç karşılanması PM'si diyebiliriz. Bu arkadaşlarımız ilerleyen günlerde hem görsel basında hem yazılı basında hem de meslek odalarıyla bu toplantıları gerçekleştirecekler. Halka gideceğiz. Halka bu programlarımızı anlatacağız. Muhtemelen seçimlere kadar bir mücadele devam edecek. Yine iktidar hukuk sopasını elinde her seferinde kafamıza vurmaya devam edecek ama biz o mücadeleyi verirken nasıl parti programına hazırladıysak şimdi de bir tarafıyla Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizde, bir tarafıyla PM'deki arkadaşlarımızla vatandaşlarımızla iktidara geldiğimizde sorunları nasıl çözeceğimizi, somut önerilerimizi, vaatlerimizi anlatacağız. Bir de sadece sorun çözme de değil elbette gelecek vizyonlarımızı da anlatmış olacağız. Yeşil dönüşüm başta olmak üzere toplumun,bireyin daha çok devlet olmanın unsuru olan bireysel imtiyazları tekrar hatırlatacağız; eğitim gibi, barınma gibi. Bunların bir hak olduğunu gerek parti programımızda gerekse hükümet programımızda ifade etmiş olacağız."

"Güçlendirilmiş Parti Meclisi'mizle yeni bir döneme başlayacağız"

Bulut, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yürütülecek çalışmalara ilişkin de şunları söyledi:

"Gölge kabine bu dönem daha görünüyor olacak. Bir defa mevcut parti yönetiminden ayrı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin altında çalışma yapacaklar. Kendi konuları diğer konuların üzerinde daha doğrusu sisin altında kalmayacak. Daha görünür hale gelecek. Bir diğer önemli unsur da herkes kendi alanında bir ekip oluşturacak. Yani ekonomi alanında bundan sonra gölge bakanı, gölge bakan yardımcıları bir ekibi göreceğiz. Keza aynı şekilde 17 bakanlığın hemen hemen tümünü kastediyorum. Tabii biz hep ekonomiyi konuşuyoruz ama Türkiye'deki meselelere baktığımızda bir bütün problem var. Yani dış politikasından tutun da sosyal devlete demokrasiye, adalete... O açıdan bu parti programı gölge bakanlarla birlikte hayat bulacak. Sahneye çıkmış olacak. Orada da göreceksiniz hepsi birbiriyle bağlantılı sorunlar nasıl birlikte çözüme kavuşturulur onu anlatmış olacağız. Yeni arkadaşlarımız, güçlendirilmiş PM'mizle yeni bir döneme başlayacağız. Hepimize hayırlı olsun."