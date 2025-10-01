CHP 39'uncu Olağan Kurultay'a Gidiyor… "Kongreler Tamamlandığında İl ve İlçe Yönetimlerinin Üçte Biri Değişmiş Olacak"

HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP MYK, dün parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantının gündeminde 39'uncu Olağan Kurultay da vardı. Kurultay tarihinin gelecek pazartesi netleşeceği öğrenilirken şu ana kadar tamamlanan 777 ilçe kongresin sonucunda ilçe başkanlarının yüzde 27'sinin değiştiği belirtildi. Kurmaylar, ilçe kongreleri tamamlandığında değişimin üçte biri bulacağını ifade ederek, illerde de ilçelere yakın oranda değişim olabileceğini söyledi.

CHP MYK, dün parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Saat 15.30 itibarıyla başlayan MYK toplantısı iki saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre toplantıda Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı hakkında dış politika, Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu güvenlik, Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise konut sorunu konusunda sunum yaptı.

MYK'nın gündeminde ayrıca 3-5 Ekim tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilecek milletvekili kampı ve kamp öncesinde yine Bolu'da yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi vardı.

39'uncu Olağan Kurultay takvimi de MYK toplantısının gündem maddeleri arasında yer aldı. Bu kapsamda CHP'nin olağan kurultay tarihinin gelecek pazartesi yapılacak MYK toplantısında netleştirilmesi ve açıklanması bekleniyor.

"Şu ana kadar ilçe başkanlarının yüzde 27'si değişmiş durumda"

Olağan kurultay takvimine dair bilgi veren parti kurmayları şunları söyledi:

"19 Ekim'de 79 il kongresini bitirmiş olacağız. İki tane ilimiz var, onlar da 21'ine kalıyor; Adana ile Kastamonu. Yani 21 Ekim akşamı itibarıyla 81 ilde kongrelerini yapmış, yeni yönetimlerini ve yeni kurultay delegelerini seçmiş, eskisinin ömrünü tüketmiş hale gelmiş olacağız. Pazartesi günü olağan kurultay tarihini açıklayacağız.

Bu hafta perşembe günü tüm ilçe kongreleri bitmiş olacak. Pazartesi itibarıyla toplam 777 ilçe kongresini tamamladık, 181 tane kaldı. Şu ana kadar ilçe başkanlarının yüzde 27'si değişmiş durumda. Kongreler tamamlandığında değişim üçte biri bulacak. Son kongreler genelde yarışlı kongreler oluyor. 180 ilçenin içinde de değişim oranı yüksek çıkar. Dolayısıyla yüzde 30-33'lerde bir değişim bekliyoruz. İllerde de ilçelere yakın bir oranda değişim olabilir."

"Parti miting ve kurultay konusunda uzmanlaştı"

39'uncu Olağan Kurultay'ın üç güne yayılacak bir programla gerçekleştirileceğini belirten kurmaylar, şunları söyledi:

"Kurultay üç gün olacak. Cuma günü programımızı oylayacağız. Cumartesi genel başkanlık seçimi olacak. Pazar günü de PM seçilecek. Çok hareketli geçeceğini düşünmüyoruz. Eskiden bir yerde miting yapacağımız zaman en az 20 gün öncesinden, ortalama bir ay önceden hazırlıklara başlardık. Heyecanlanırdık; kötü mü olacak, iyi mi olacak diye. Yapardık ve biterdi. Şimdi mitingi iki günde yapıyoruz. Bir sosyal medya duyurusu yayınlıyoruz, bakıyoruz, alan dolmuş. Seferberlik ilan etmiyoruz. Şimdi kurultay için de aynısı geçerli. Eskiden kurultaylar iki yılda bir olurdu. Aylar öncesinden hazırlıklar yapılırdı. Şimdi panik yapmadan baştan sona yapıyoruz. Dolayısıyla miting ve kurultay konusunda parti uzmanlaştı.

"Kurultay yapmak seçmende ve üyede kenetlenme yarattı"

Kurultay yapmak iç tartışma gibi gözükse de partili seçmende ve parti üyesinde bir kenetlenme yarattı. Çünkü parti kurultaya kendi rızasıyla, bir ihtiyaç olduğu için gitmiyor; mecburiyetten gidiyor. Partiyi kurultaya mecbur eden şey partiye dönük saldırılar. Partinin iki yıl önce yapılmış kurultayı yeniden gündem oluyor. Bütün itiraz süreçleri tüketilmiş, hiç itiraz alınmamış. O meşruiyet kabul edilmiş. Aradan bir yerel seçim geçmiş, parti birinci parti olmuş. Peşinden tüzük kurultayı yapılmış, orada partinin tüzük hazırlığına delege oy birliğine yakın oy vermiş. Sonra sorun çıkartılmış, bir olağanüstü kurultaya gidilmiş, orada partinin genel başkanı katılan delegelerin tamamının oyunu almış. O da olmamış bir olağanüstü kurultaya daha gitmiş, orada da katılan delegelerin tamamının oyunu almış. Dışarıya güçlü mesajlar vermiş. Partinin genel başkanının genel merkezden politikalarını partinin seçmeni, üyesi bugüne kadar görülmemiş bir oranda kabullenmiş, benimsemiş. Partiye sokaktan bir eleştiri yok bu anlamda, üyeden bir eleştiri yok, örgütten bir eleştiri yok. Partinin 100 yıllık tarihinde ilk defa 81 il başkanı kenetlenmiş.

"Bizi asıl dertle uğraşmaktan alıkoyuyorlar"

Tüm bunlar olurken kongre takvimimizi başlattık. Bizim kongreler normalde kavgalı geçer. Partinin bu kadar içten de karıştırılmaya çalışıldığı bir dönemde dahi kongreler son derece sessiz, sakin geçiyor. Toplum partiye dönük saldırının kimden, nereden geldiğini görüyor. Yargı partinin iç işlerine karışıyor. Şöyle vahim bir durum var: Partinin başta genel başkanı, yönetim kadroları, milletvekillerinin vakitlerinin önemli bir kısmı cezaevi ziyaretlerinde, mahkeme salonlarında, adliye koridorlarında geçiyor. Ama bu böyle devam etmeyecek tabii ki. Bu tür rejimler çürüye çürüye, döküle döküle, insanların vicdanını sızlata sızlata giderler. Bunlar da öyle gidiyorlar. İyice çürüyorlar. Artık 'Bu olmaz' dedirtecek neredeyse hiçbir şey kalmadı. Ama bunu sokak da görüyor, biz de görüyoruz. Yoksa toplumun derdi CHP içinde yaşananlar, CHP'ye yönelik baskılar değil, milletin derdi başka. Bizi asıl dertle uğraşmaktan alıkoyuyorlar. Bizi rahatsız eden bu."