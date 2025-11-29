CHP 39. Olağan Kurultayı Gerçekleşti
CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, genel başkanlık seçiminin hayırlı olmasını diledi.
Haber : İleyda ÖZMEN - Kamera: Yasin KABADAYI
CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. Kurutay'da, 15 no'lu sandıkta genel başkanlık için oyunu kullanan CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Dilek Kaya İmamoğlu "39'uncu Olağan Kurultayımızı gerçekleştirdik. Genel Başkanımızı seçtik. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.