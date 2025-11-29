CHP 39. Olağan Kurultayı Gerçekleşti

Haber : İleyda ÖZMEN - Kamera: Yasin KABADAYI

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. Kurutay'da, 15 no'lu sandıkta genel başkanlık için oyunu kullanan CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Dilek Kaya İmamoğlu "39'uncu Olağan Kurultayımızı gerçekleştirdik. Genel Başkanımızı seçtik. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.