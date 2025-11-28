Haberler

CHP 39. Olağan Kurultayı Ankara'da Başladı

Güncelleme:
CHP'nin 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla düzenlenen 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Kurultay boyunca program oylamaları, genel başkanlık seçimi ve parti meclisi seçimleri gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Kurultay öncesinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Bu kurultayın iktidar kurultayı olacağını söyleyeyim. Bu kurultaydan çıkan irade gelecekte ülkemizi yönetecek iktidara ve yönetici kurumuna gelecek diye düşünüyorum. Tüm memleketimize, insanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla sabah saat 10.00'da Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

Kurultay başlangıcı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, şunları kaydetti:

"Bugün programla ilgili çalışmalar yapacağız. Parti programımızın neler olduğu konusu ile ilgili konuşacağız. Bugün genel başkan yardımcılarımız, gölge bakan arkadaşlarımız kendi bölümleriyle alakalı açıklamalarda bulunacak. Genel Başkanımızda bir konuşma yapacak. Arkasından bizler sahneye çıkıp kendi alanlarımızla ilgili konuşmalar yapacağız. İkinci gün, genel başkanlık seçimi, üçüncü gün de parti meclisi seçimi olacak. Ben güzel bir kurultay olacağını ve iktidar kurultayı olacağını söyleyeyim bu kurultayın. Bu kurultaydan çıkan irade gelecekte ülkemizi yönetecek iktidara ve yönetici kurumuna gelecek diye düşünüyorum. Tüm memleketimize, insanlarımıza hayırlı olsun."

