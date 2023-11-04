CHP 38. Olağan Kurultayı… Örsan Öymen: "Hayırseverlik Değildir Sol. Sol, Düzeni Değiştirmektir ve Laiklik İlkesi Yönetim Tarafından İhmal Edilmiştir"

CHP Kurultay Onur Üyesi Örsan Kunter Öymen, “Genel Başkan, solu hayırseverlik zannediyor. Hayırseverlik değildir sol. Sol, düzeni değiştirmektir ve laiklik ilkesi yönetim tarafından ihmal edilmiştir. AKP, din devleti kuruyor ve biz buna karşı çıkamıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: ÜNAL AYDIN – MEHMET MEHMETLİOĞLU – ONUR BİNGÖL / Fotoğraflar: TÜMAY BERKİN

CHP Kurultay Onur Üyesi Örsan Kunter Öymen, "Genel Başkan, solu hayırseverlik zannediyor. Hayırseverlik değildir sol. Sol, düzeni değiştirmektir ve laiklik ilkesi yönetim tarafından ihmal edilmiştir. AKP, din devleti kuruyor ve biz buna karşı çıkamıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda toplandı. CHP Kurultay Onur Üyesi Örsan Kunter Öymen

"GEÇMİŞİ DE ÖRNEK ALMAMIZ GEREKİYOR: Burada gerçekleri, olduğu gibi ortaya koymamız gerekiyor. Teşhisi doğru koymamız gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız, 'sırtından hançerlendiğini' söyledi. 13 yıldır girilen tüm seçimler kaybedildi. 12 seçim kaybedildi. Hepsinde mi sırtından hançerlendi. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde görülmüş 13 yılda 12 seçim kaybedilmiş. Bütün seçimler kaybedilmiş, buna rağmen Genel Başkanlık koltuğunda oturmak nasıl açıklanabilir?

İDDİAMIZI YÜKSELTMEMİZ LAZIM: CHP'nin oyu yüzde 22-26 bandı arasına sıkışmış kalmış. Önceki yönetimde de aynı sorun vardı, şu anda da aynı sorunu yaşıyoruz. Yüzde 48 değerli bir oydur fakat daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de adayların toplam oyu yine yüzde 48'di. Bizim geçmişi de örnek almamız gerekiyor. 1989 yılında Profesör Doktor Erdal İnönü'nün Genel Başkan olduğu dönemde, belediye seçimlerinde SHP, Türkiye çapında birinci parti oldu. Bizim bunu örnek almamız lazım. Sadece 2019'da seçimleri kazanmış olmamız göreceli bir başarı olabilir ama bunu bir zafer olarak ilan edemeyiz. Bizim iddiamızı yükseltmemiz lazım.

NE DEĞİŞECEK DE BİZ ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMİ KAZANACAĞIZ BİZİM BUNLARI DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR: 14. yılda ne olacak, ne değişecek de biz önümüzdeki seçimi kazanacağız. Bunların üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Elbette sayın Genel Başkan'ımız büyük bir emek harcamıştır ama kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisinin şahsı ile bir sorunumuz yok ama bizim burada gerçekçi bir siyaset yürütmemiz ve gerçek bir değişime yol açmamız gerekiyor. Bu değişimin de gerçek olması gerekiyor. Bu seçimlerin kaybedilmiş olmasının birçok nedeni var. Elbette AKP'nin baskıları da bu nedenlerden birisidir. Fakat, parti içi demokrasisinin olmaması, kararların oligarşik bir yapı tarafından alınması, birçok lojistik, stratejik, ideolojik hataya sebep olmuştur. 39 milletvekiline oyu yüzde 2-3'ü geçmeyen partilere hediye ettik; böyle bir şey olabilir mi?

GENEL MERKEZ ÖRGÜTÜN AĞASI DEĞİLDİR, GENEL MERKEZ ÖRGÜTÜN SÖZCÜSÜ OLMAK ZORUNDADIR: Şimdi AKP'nin dikta rejimini pekiştirmek için Anayasa değişiklikleri gündeme geldiğinde bu milletvekilleri AKP ile iş birliği yaparsa bunun sorumlusu kim olacak? Bizim üyeleri parti içi demokrasi sürecine katmamız gerekiyor. Örgüte sahip çıkmamız gerekiyor. Genel Merkez örgütün ağası değildir, genel merkez örgütün sözcüsü olmak zorundadır. İlçelere, illere bizim kritik kararları danışmamız gerekiyor. Üyeleri etkin hale getirmemiz gerekiyor. Bu ancak parti içi eğitimle olabilir. Partinin organlarının çalıştırılmasıyla olabilir. Yüzde 5 bir genel merkez kontenjanı hariç ön seçimle olabilir. Birden fazla adaya imza verilebilmesiyle olabilir. Blok listenin olanaksız hale getirilip çarşaf listenin tek seçenek olması veya çarşaf liste ile seçime gidilmesinin kolaylaştırılması gerekiyor ki herkes aday olabilsin. Mahalle kongrelerinin gerçek kongre formatında yapılması gerekiyor.

GENEL BAŞKAN SOLU HAYIRSEVERLİK ZANNEDİYOR, SOL DÜZENİ DEĞİŞTİRMEKTİR: İki genel seçim üst üste kaybeden birisinin bir daha Genel Başkan adayı olmaması gerekiyor. Az önce Genel Başkan nelerin değişeceğini anlattı, tüzük kurultayında; önemli şeyler var, reddetmiyoruz. Ama bunlarla ilgili kısımda ön seçim hariç bir şey duyamadık. Çarşaf liste konusu, parti içi eğitim, mahalle kongrelerinin demokratik hale getirilmesi çünkü tüm üyelerin oy kullanabildiği tek kongre mahalle kongreleri. Sayın Genel Başkan değişimcilerin 'sağ, sol nedir' bilmediğini söyledi. Kimi kastetti bilmedim. Bizi kastediyorsa, ben sayın Genel Başkana solun ne olduğunu anlatabilirim.

Sayın Genel Başkanın söylediği doğru değildir, parti sağa kaymıştır. Sol ekonomik politikalar, özelleştirme konusu, vergi politikaları, sendikalarla ilişkiler, eğitim, sağlık konusu... Genel Başkan, solu hayırseverlik zannediyor. Hayırseverlik değildir sol. Sol, düzeni değiştirmektir ve laiklik ilkesi yönetim tarafından ihmal edilmiştir. AKP, din devleti kuruyor ve biz buna karşı çıkamıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, laik bir sosyal hukuk devletidir. Nazım Hikmet'in söylediği gibi, 'güzel günlerimiz henüz görmediğimiz günlerdir.' Bizim sevdamız Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve Türkiye Cumhuriyeti'dir ve sevgili Kazım Koyuncu'nun söylediği gibi 'sevdalık iyi bir şeydir ve ben daha yeni başlıyorum."