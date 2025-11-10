Haberler

CHP 38. Olağan Kurultayı İptal Davası Sonuçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali yönündeki davayı 'konusuz kalması' gerekçesiyle reddetti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında verdiği davanın "konusuz kalması" sebebiyle "karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmün gerekçesini açıkladı.

Kararın 22 sayfalık gerekçesinde, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca Yüksek Seçim Kurulu denetiminde, Çankaya ve Sarıyer İlçe Seçim Kurullarının onayıyla 24 Eylül'de CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin ve 21 Eylül'de ise CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nın gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Bu yeni kongrelerde il başkanlarının, parti genel başkanının, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılıp sonuçlarının tasdik edildiği belirtilen kararda, iptali istenen eski kurultay ve kongreler için "hukuki yarar" kalmadığını kaydedildi.

Yapılan seçimlerin ilçe seçim kurulu tarafından tasdik edildiği hatırlatılan gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Olağan il kongresinde ve olağan kurultayda seçimleri yapılmakta olan parti organlarının, davalı siyasi parti olağanüstü il kongresinde ve olağanüstü kurultayında seçimlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı, 8 Ekim'de yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi ve 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal edilmesinden beklenen hukuki yarar bulunmadığı, davaların konusuz kaldığı anlaşılmakla, davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir."

Birleşen davalarda yer alan bazı davacıların dava açma ehliyetinin (aktif husumet) bulunmadığı aktarılan kararda, davacılardan Lütfü Savaş'ın 38. Olağan Kurultay delegesi olmasına karşın, 11 Aralık 2024'de CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla, yine birleşen davacılardan Yılmaz Özkanat'ın ise 14 Mayıs 2025 tarihli kararla partiden kesin ihraç cezası aldığı, bu nedenle söz konusu kişilerin dava açma ehliyetinin bulunmadığı belirtildi.

"Delegelerin iradelerinin fesada uğradığına kanaat edilmemiştir"

38. Olağan Kurultay öncesinde bir kısım delegelere menfaat temin edilerek, iradelerinin fesada uğratıldığı ve kurultayın bu nedenle "mutlak butlan" ile batıl olduğu iddiasıyla davanın açıldığı anımsatılan gerekçede, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının soruşturma dosyalarındaki tanık ifadelerine göre, bazı delegelerin menfaat temin ettiğinin beyan edildiği ancak bu delegelerin bizzat "size oy verirsek, bana ne vereceksiniz" şeklinde pazarlık yaptığına dikkati çekildi.

Gerekçeli kararda şu tespitlere yer verildi:

"Oy kullanma karşılığında çeşitli taleplerde bulunan delegenin iradesinin fesada uğradığından söz edilemeyeceği, menfaat temin eden kişilerin ahlaki davranmadıklarının değerlendirilebileceği ayrıca seçime hile karıştırma iddiasıyla Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi uyarınca yargılanabilecekleri değerlendirilmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile sanıkların bir kısım delegelere menfaat temin etmeleri sebebiyle seçime hile karıştırdıkları iddiasıyla Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemi ile ceza davası açılmış olup, açılan davada delegelerin iradelerin fesada uğradığına ilişkin kanaat edilemediği anlaşılmıştır."

Davanın geçmişi

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

Mahkeme, davanın "konusuz kalması" sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına ve ayrıca, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin, husumet yokluğu nedeniyle reddine kararı vermişti.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için açıklama

Beşiktaş'tan iki isim için açıklama: Masum olduklarına inancımız tam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.