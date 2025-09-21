CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Güvensizlik Oylaması Yapıldı

(ANKARA) - CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlık, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) seçimi yapılabilmesi için mevcut yönetime yönelik "usuli olarak güvensizlik oylaması" yapıldı. Kurultay'da CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in tek aday olduğu genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi devam ediyor.

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, delegelerin çağrısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından Divan Başkanı Murat Emir, CHP'nin parti tüzüğüne atıfta bulunarak Genel Başkanlık, PM ve YDK seçimi için yapılması gereken "güvensizlik oylamasını" anlattı. Emir, şunları söyledi:

"Partimizle, kurultayımızla ve delegelerimizle ilgili her türlü iftira yapılı partimiz adliye koridorlarında dizayn edilmeye çalışıldığında delegelerimiz duruma el koydular ve İç Tüzüğümüzün 42. maddesi uyarınca da bu olağanüstü kurultayı topladılar. Ancak 48'inci maddenin 4'inci fıkrası gereğince de seçim yapılabilmesi için sandıkta tekrar bu iradelerin yenilenebilmesi için bir güvensizlik oylaması zaruriyeti var. Bu usuli bir zaruriyet. Bizim için zor olduğunu biliyorum. Bu nedenle ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. Genel Başkanlık seçimi yapılabilmesinin önünü açmak üzere genel başkan hakkında güvensizlik oylamasını kurultayımıza sunuyorum. Aynı şekilde güvensizlik oylamasının takdirini parti meclisi açısından kurultayımıza ve delegelerimize sunuyorum. Yüksek disiplin kurulumuzun güvesizlik oyunu takdirinize sunuyorum."

Emir, işari olarak yapılan her üç oylamanın da oy çokluğuyla "güvensizlik iradesi" olarak kabul edildiğini açıkladı. Bu oylamanın ardından genel başkan adaylığı için 15 dakikalık süre verildi. Süre sonunda CHP'nin genel başkanı adaylığı için tek aday Manisa Milletvekili Özgür Özel olarak kayıtlara geçti. Daha sonrasında kurulan sandıklarda genel başkanlık seçimi için delegeler oy kullanmaya başladı.

Ayrıca, PM ve YDK seçimlerinin "blok liste" olarak yapılmasına ilişkin önerge de oyçokluğuyla kabul edildi.