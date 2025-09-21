CHP, 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Demokrasiden Yanada Duruşunu Vurguladı

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Bugün kurultayımız da kamuoyuna, ' Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta, darbelerin karşısında, demokrasinin yanında yoluna devam ediyor' mesajını güçlü bir şekilde aktaracak" dedi.

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, şunları kaydetti:

"Darbeye ve kayyuma hayır diyoruz. Bunu yüksek sesle bugün en üst organımız olan kurultayımızdan da bir kez daha haykıracağız. Çünkü Türkiye kayyum ve hukuk darbeleriyle 19 Mart'tan beri yaşatılan süreçle biliniyor ve bu bir demokratik bir ülkede olmasını hiç arzu etmediğimiz, hatta olmaması gereken davranışlar. Bununla ilgili tüm mücadelemizi sürdürüyoruz. Gerek meydanlarda, gerek parti içi örgütlenmemizde bu mücadele devam ediyor. Bu kapsamda yapmakta olduğumuz 22. Olağanüstü kurultayımız da bizi hukuk yoluyla, bir kısım işbirlikleriyle, bir kısım art niyetle bu süreç içinde kendi iç bünyemize bağlamak ve o nedenle halkın sorunlarından, yoksulluktan, işsizlikten, öğrencilerin yersizlikten, barınmadan her türlü problemden uzaklaştırmak adına yapılan operasyonlar. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi hem olağan kongre sürecini hem de bu dayatılan olağanüstü kongre sürecini aynı anda yürütebilecek. Bunları yaparken de asla halkın gündeminden uzaklaşmadan, ülke sorunlarına odağını hiç sapıtmadan yürütebilecek, onlara çare üretebilecek güç ve örgütte. O nedenle her alanda çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdüreceğiz. Bugün kurultayımız da kamuoyuna 'Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta, darbelerin karşısında, demokrasinin yanında yoluna devam ediyor' mesajını güçlü bir şekilde aktaracak."