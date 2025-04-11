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CHP 21. Olağanüstü Kurultayı Sonrası MYK Toplantısı Yapılacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde yapılacak Parti Meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek. Özel, bin 171 oyla yeniden parti başkanı seçilirken, yeni atamaların da yapılması bekleniyor.

(ANKARA) - CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) üyelerinin belli olmasının ardından yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılacak PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından kurultaya tek aday olarak giren Genel Başkanı Özgür Özel bin 171 oyla yeniden genel başkan seçildi. CHP Lideri Özel'in delegeye sunduğu anahtar liste de tamamen kabul edildi, anahtar liste dışından hiçbir aday listeyi delemedi. PM'nin belirlenmesinin ardından gözler yeniden oluşturulacak MYK'ya çevrildi. Özel'in başkanlığında PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri yarın saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından parti genel merkezinde saat 12.00'de ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlğı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Namık Tan getirilecek

MYK'nın bu toplantıda şekillenmesi beklenirken İlhan Uzgel'den boşalan Dışişleri Bakanlğı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın getirilmesi öngörülüyor. İBB Genel Sekreteri olarak görevlendirilmesi beklenen Volkan Demir'in yerine Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na ise uluslararası ticari sözleşmeler ve milletlerarası tahkim konusunda uzmanlığı bilinen Bahadır Erdem'in getirilebileceği kulislerde konuşuluyor.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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