CHP'de Olağanüstü Kurultay başladı! Kılıçdaroğlu da salonda

CHP'de Olağanüstü Kurultay başladı! Herkes o ismin koltuğuna odaklandı
Ümit Uysal, CHP Olağanüstü Kurultayı'nda adaylıktan çekildi! 2 isim yarışacak

Seçime dakikalar kala bir isim adaylıktan çekildi
Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı

Özel masasındaki son seçim anketinin sonucunu paylaştı
Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı

Türkiye güne korkunç bir haberle uyandı! 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

CHP 21'inci Olağanüstü Kurultayı Başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin önceki genel başkanlarından Hikmet Çetin, 'İrade Milletindir' temasıyla başlayan 21'inci Olağanüstü Kurultay hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Haber : Erva GÜN / Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin konuşan CHP'nin önceki genel başkanlarından Hikmet Çetin, "Olağanüstü bir kurultay. Çok iyi bir kurultay olacağını zannediyorum ve arkasından burada miting olacak" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. CHP'nin önceki genel başkanlarından Hikmet Çetin, kurultayı ANKA Haber Ajansı'na, "Olağanüstü bir kurultay. Olaylar böyle gelişti. Çok iyi bir kurultay olacağını zannediyorum ve arkasından burada miting olacak" diye değerlendirdi.

CHP 21'inci Olağanüstü Kurultayı Başladı
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.