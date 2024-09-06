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CHP 20. Olağanüstü Kurultayı Başlıyor

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CHP'de tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20. Olağanüstü Kurultayı bugün başlıyor. Delegeler, onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar katılıyor.

(ANKARA) - CHP'de tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20. Olağanüstü Kurultayı bugün başlıyor. ATO Congressium'da yapılacak olan kurultaya delegeler ile onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar katılıyor.

CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıy Sivas'ta yapılan 20. Olagünüsüt Kurultayı çalışymalarına başlayacak.

"İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adı altında yapılacak olan 20. Olağanüstü Kurultayı'na delegeler ile onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar katılacak.

"Her derdin var bir çaresi Cumhuriyet Halk Partisi"

Kurultay salonunda "Her derdin var bir çaresi Cumhuriyet Halk Partisi" dijital panolarında hazırlanan video klipler yer alırken katılımcıların koltukları ise isim isim ayrıldı. Protokolde, CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğul ile Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker  ve eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün eşi  Sevinç İnönü'ye yer ayrıldığı görüldü.

20'ye yakın maddede değişiklik bekleniyor

Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in seçilmesi beklenen kurultay, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Tüzük Hazırlık Komisyonu'nun çalışmasına göre CHP tüzüğünde 20'ye yakın maddede değişiklik bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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