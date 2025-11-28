CHP, 17 Yıl Sonra Parti Programını Yeniledi

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) son olarak 2008 yılında değiştirilen parti programı, güncellenerek, son gelişmelere uygun hale getirilerek 17 yıl sonra tümüyle değiştirilerek oy birliğiyle kabul edildi.

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı, bugün Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla gerçekleştirilen kurultayın ilk gününde, partinin yeni programı oy birliğiyle kabul edildi.

Parti programında 4 temel başlık yer alıyor. Bu başlıklar, " Demokrasi, Yönetim ve Adalet, Kalkınma Programı, Sosyal Devlet ve Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" olarak belirlendi.

"Demokrasi, Yönetim ve Adalet" politikaları ile aktif yurttaşlığa dayalı demokratik yönetim ve herkes için adalet amaçlanıyor. "Kalkınma ve Ekonomi" politikaları ile, üretim odaklı ve dönüştürücü bir anlayışla, tüm toplumun hep birlikte zenginleşmesine imkan verilmesi, eşitlikçi, adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma amaçlanıyor.

"Sosyal Devlet" politikaları ile, herkes için haysiyetli bir yaşam, toplumsal eşitlik ve kapsayıcılık hedeflenirken, "Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" politikaları ile saygın, güvenli, dirençli ve kazanan Türkiye öngörülüyor.

Program taslağına gelen eleştiriler dikkate alındı

CHP'nin kurultaydan yaklaşık 1 hafta önce kamuoyuna tanıtılan program taslağına gelen eleştiriler üzerine, Program Hazırlık Komisyonu taslaktaki bazı ifadeleri güncelledi. Bu değişiklikler CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre tarafından delegelere anlatıldı.

Buna göre; "Atatürk milliyetçiliği" tanımı, "Atatürk milliyetçiliği, yurttaşlık bağıyla cumhuriyetimize bağlı olan herkesin eşitliğini savunur. Türk milleti bu anlayışla tanımlanır. Farklı kimliklerin dışlanmaması ve yurttaşların aynı hak ve özgürlüklere sahip olması esastır. Günümüzde eşit yurttaşlık, bu anlayışın eksiksiz olarak hayata geçirilmesi ve güçlendirilmesi anlamına gelir" şeklinde güncellendi.

Ayrıca, Kıbrıs'a ilişkin taslakta yer alan cümleye, "Kıbrıs Türkü'nün siyasal eşitliğini, egemenliğini ve uluslararası hukuktan doğan haklarını savunmak" kısmı eklendi.

"Laiklik" bölümünde revizyon yapıldı

Programa Lozan Barış Antlaşması'na ilişkin olarak, "Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyetimizin kuruluş belgesi ve ulusal egemenliğimizin tapusudur" cümlesi de eklendi.

Program taslağındaki, "Herkesin kendini ülkenin eşit yurttaşı olarak hissedebilmesi esastır" cümlesinden sonra, gelecek şekilde "Ana dil haktır" ifadesi eklendi. Aynı bölümde yer alan, "Bu yaklaşımla tüm yurttaşların ana dilini öğrenme, kullanma ve geliştirme hakkına saygı gösterilecek" cümlesi de, "Bu yaklaşımla tüm yurttaşların ana dilini öğrenme, kullanma ve geliştirme hakkı sağlanacaktır" biçiminde değiştirildi.

Programın giriş bölümündeki "Laiklik" bölümüne, "CHP için hukukun, eğitimin ve siyasetin laik olması temel bir ilkedir" ifadesi eklendi.

Program taslağında yer alan, "CHP için laiklik, devletin bütün inançlara eşit mesafede durduğu, hiçbir yurttaşın inancından dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir toplumsal düzeni ifade eder" cümlesi de, "CHP için laiklik, devletin bütün inançlara eşit mesafede durduğu, tüm inançlar ve felsefi görüşlerin özgürce yaşanmasının devlet güvencesinde olduğu, hiçbir yurttaşın inancından dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir toplumsal düzeni ifade eder" biçiminde değiştirildi.

Aynı başlığa, "Devlet kurumlarının ve devlet toplum ilişkilerinin nesnel ve evrensel hukuk kurallarına göre düzenlenmesi CHP için esastır. Laiklik CHP'ye göre bireyin özgürlüğünün, ilerlemenin, toplumsal barış ve eşitliğin en temel güvencesidir" kısmı da eklendi.