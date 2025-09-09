CHP 102. Kuruluş Yıl Dönümünü Anıtkabir'de Kutlayacak

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki çelenk koyma töreni ile CHP Genel Merkezi'ndeki Parti Meclisi toplantısı ve Kuruluş Haftası Kapanış Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/09.00/18.00/19.30/İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de Halkbank Üreten Kadınlar Programı ve Mardin Aile Yılı Projeleri Tanıtım Programı'na katılacak, Engelsiz Yaşam Merkezi açılışı yapacak, Topraktan Toprağa Kadın Kooperatifleri'ni ziyaret edecek.

(Mardin/13.30/15.30/16.30/18.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması, Çarşıbaşı Millet Bahçesi Açılış Programı ve STK Buluşması Programı'na katılacak.

(Trabzon/12.00/14.30/17.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ile Kürşad Zorlu, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Siyasi Konsey İcra Komitesi Başkanı Aktam Khaitov ile görüşecek.

(Taşkent)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamında gerçekleştirilecek "Bakanlar Paneli"ne iştirak edecek.

(Milano/11.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret ederek DOKAP İmza Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunarak basın açıklaması yapacak, Gümüşhane Belediyesi ile MHP İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, AK Parti Gençlik Kolları ile Buluşma Programı'na katılacak.

(Gümüşhane/10.45/11.35/12.55/13.40/14.05)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı uluslararası hizmet ticareti verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Polonya ile oynayacağı çeyrek final maçını takip edecek.

(Riga/17.00)

2- FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek final müsabakaları başlayacak. Litvanya ile Yunanistan karşı karşıya gelecek.

(Riga/21.00)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Hırvatistan'ı konuk edecek.

(Trabzon/20.00)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Bi Kanal & Sıfır TV arasında, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig naklen yayın anlaşması TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imzalanacak.

(İstanbul/11.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ilk haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Bursa/13.00)

***

