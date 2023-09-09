CHP 100 Yaşında... Soyer: "Biz Bu Ülkede Demokrasiyi Hiç Kimseye Pazarlık Konusu Yaptırmayız"

CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir’in kurtuluşunun 101’nci, CHP’nin 100’ncü yıl dönümünü kutladı. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Münir Sirhan Özen “Dünün zorluklarıyla büyüyen CHP’nin, yarının değerleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Cumhuriyet’in kazanımlarını geri döndürmek, demokrasi ve hukuku rafa kaldırmak isteyenler karşında daima bizi bulur. Biz bu ülkede demokrasiyi hiç kimseye pazarlık konusu yaptırmayız” diye konuştu.

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir'in kurtuluşunun 101'nci, CHP'nin 100'ncü yıl dönümünü kutladı. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Münir Sirhan Özen "Dünün zorluklarıyla büyüyen CHP'nin, yarının değerleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise " Cumhuriyet'in kazanımlarını geri döndürmek, demokrasi ve hukuku rafa kaldırmak isteyenler karşında daima bizi bulur. Biz bu ülkede demokrasiyi hiç kimseye pazarlık konusu yaptırmayız" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir'in kurtuluşunun 101'nci, CHP'nin de 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla bugün tören düzenledi. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir milletvekilleri, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Münir Sirhan Özen, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar ve CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan ile Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

"DÜNÜN ZORLUKLARIYLA BÜYÜYEN CHP'NİN, YARININ DEĞERLERİYLE DAHA DA BÜYÜYECEĞİNE OLAN İNANCIMIZ TAMDIR"

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Münir Sirhan Özen, açılış konuşması yaptı. Özen şöyle konuştu:

"Bugün bağımsızlığımızın, demokrasinin ve başkaldırının şehri İzmir'imizin 101. yılı kurtuluş gününü kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı bitiren şehirdir İzmir... Bu zaferi bize hediye eden Kurtarıcımız ve Kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı; 'Bütün cihan işitsin ki efendiler, İzmir artık hiçbir kirli ayağın basamayacağı kutsal bir topraktır' düsturuna sahip çıkıyor ve bu emanete layık olmaya çalışıyoruz. 9 Eylül'ün gururunu yaşarken, bizlere bugünü canları pahasına hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu yıl, CHP'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü... Bunu da kutlamaktan gurur duyuyoruz. Bir milletin esaretten kurtuluşuna ve bir ülkenin yeniden kuruluşuna öncülük etmiş, mirasını bir asra dayamış bir partinin ve bu şerefli demokrasi mücadelesinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Dünün zorluklarıyla büyüyen CHP'nin, yarının değerleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şunları söyledi:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için önemli iki miladın aynı anda yaşandığı tarihi bir gün. Bu meydanda, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak üzere buluştuk. Biliyorum ki asırlık iki Cumhuriyet devriminin bu tarihi günde buluşması omuzlarımıza kısa ömürlerimizi aşan bir sorumluluk yüklüyor. Biz Cumhuriyet çocuklarının hayatı, ömürlerimizden daha uzundur. Çünkü biliyoruz ki bugün aldığımız her bir karar, çocuklarımızın ve torunlarımızın özgür istikbalinin teminatıdır. Bedeli ne olursa olsun daha iyi bir gelecek inşa etmek için her ne gerekiyorsa başlatmak zorundayız. 100 yıldır bu topraklarda yaşayan bu ruh var olduğu sürece biliyorum bir bitiren bulunur ve daima bulunacak. Öyleyse yapmamız gereken tek şey içinde bulunduğumuz koşulların zorluğuna bakmaksızın göreve atılmaktır. Tıpkı 101 yıl önce olduğu gibi özgürlük, barış ve demokrasi umudunu İzmir'den tüm Türkiye'ye dalga dalga yayacağız. Burada bulunan herkesin ufka aynı inançla baktığını çok iyi biliyorum. Çünkü CHP özünü, sığ siyasi çekişmelerden ve siyaset simsarlarının kurnazlıklarından değil gözünü kırpmadan ölüme koşan, bu ülkeyi kuran iradeden, yani Kuvay-i Milliye'den alır. İzmir ve CHP arasındaki ilişkinin kökleri işte bu nedenle çok derinlere iner. İzmir ve İzmirliler bu yüzden Cumhuriyet'in kazanımlarının korunmasında daima bir adım öndedir.

"BİZ BU ÜLKEDE DEMOKRASİYİ HİÇ KİMSEYE PAZARLIK KONUSU YAPTIRMAYIZ"

Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emaneti olan bu toprakların korunması; bilimin, hukuk ve adaletin kalıcılaşması için bir kilit taşıdır. Şunu açıkça ifade edeyim. Cumhuriyet'in kazanımlarını geri döndürmek, demokrasi ve hukuku rafa kaldırmak isteyenler karşında daima bizi bulur. Biz bu ülkede demokrasiyi hiç kimseye pazarlık konusu yaptırmayız. Milletimizin kayıtsız şartsız egemenliği bizim namusumuzdur. Onu korumak için tıpkı yüzyıl öndeki gibi dipdiri, dimdik ayaktayız. Buradayız ve daima mücadeleye hazırız. CHP'nin 100 yıllık tarihinde olduğu gibi. 9 Eylül, İzmir'in işgalden kurtuluşunun 101. ve Cumhuriyet'in kurucusu ve savunucusu Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın 9 Eylül!"