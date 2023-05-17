Choro Canzonetta'dan Dünya Engelliler Haftası konseri

Uluslararası Dostluk Korosu Choro Canzonetta, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla hazırladığı konseri sanatseverlerle buluşturdu.

Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) ve Leman Gebizli Tüm Engellilere Umut Işığı Derneği adına düzenlenen konser, Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı koristlerin dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdiği konseri, koro şefi İsabel Ergül yönetti.

Dünya barışını ve doğayı tema alan konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Konserin ardından UTEF Genel Başkanı ve Dernek Başkanı Güldane Kaya Kaçar, Dünya Engelliler Haftası'nın önemine dikkati çekti.

Federasyon ve dernek olarak üniversite öğrencilerine, engelli bireylere ve ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunduklarını anlatan Kaçar, bu gücü kendilerine destek verenlerden aldıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kaçar, Ergül ve koro üyelerine teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.