Haberler

Çin'de Düzenlenen Chongqing Maratonu'na Katılan Bir Koşucu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen maratonda, bir erkek koşucu aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Organizasyon komitesi, acil önlemler aldıklarını duyurdu.

CHONGQİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin düzenlediği Chongqing Maratonu sırasından aniden rahatsızlanan bir erkek koşucu hayatını kaybetti.

Organizasyon komitesi salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada pazar günü yaşanan olayın ardından acil önlemler alındığını ve müteakip çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti

Dünyanın en yaşlı futbolcusu hayatını kaybetti
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü