Çin'de Düzenlenen Chongqing Maratonu'na Katılan Bir Koşucu Hayatını Kaybetti
Çin'in Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen maratonda, bir erkek koşucu aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Organizasyon komitesi, acil önlemler aldıklarını duyurdu.
CHONGQİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin düzenlediği Chongqing Maratonu sırasından aniden rahatsızlanan bir erkek koşucu hayatını kaybetti.
Organizasyon komitesi salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada pazar günü yaşanan olayın ardından acil önlemler alındığını ve müteakip çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel