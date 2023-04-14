Chongqing-Londra Direkt Yolcu Uçuşları Mayıs'ta Yeniden Başlayacak

CHONGQİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kenti ile Londra'yı birbirine bağlayan direkt yolcu uçuş hattı 3 Mayıs'ta yeniden hizmete girecek.

Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tianjin Havayolları tarafından işletilecek hatta uçuşların Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleşmesi planlanıyor.

Havalimanı, 2023 yılında uluslararası (bölgesel) yolcu uçuşlarının büyük ölçüde arttığını bildirdi. Chongqing'den Madrid, Dubai, Bangkok, Viyentiyan ve Hong Kong'a yolcu uçuş hatları yeni açıldı, yeniden başlatıldı ya da artırıldı.

Havalimanı şimdiye kadar haftada 50'den fazla uçuşun yapıldığı 12 uluslararası (bölgesel) yolcu hattı açtı.