Chongqing'in Dış Ticareti İlk Çeyrekte Yüzde 9,3 Arttı

CHONGQİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesinin gümrük yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, şehrin 2022 yılının ilk çeyreğinde dış ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarak 197 milyar yuana (yaklaşık 30,7 milyar ABD doları) ulaştı. Toplamda, ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 127,7 milyar yuana, ithalat ise yüzde 1,6 artarak yaklaşık 69,4 milyar yuana çıktı.

Yabancı sermayeli işletmeler ithalat ve ihracatta etkinliklerini korudu. Chongqing'de ilk çeyrekte, yabancı sermayeli işletmelerin ithalat ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 98,9 milyar yuana ulaştı. Özel işletmelerin ithalat ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 80,3 milyar yuana, devlete ait işletmelerin ithalat ve ihracatı ise yüzde 5,4 artışla 17,7 milyar yuana çıktı. Chongqing'in bu dönemde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile olan dış ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak yaklaşık 32,6 milyar yuan, AB ile olan dış ticareti ise yüzde 5,6 artarak 29,8 milyar yuan olarak gerçekleşti. Chongqing'in Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle ticareti ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artışla 56,9 milyar yuana ulaştı.

Xinhua / Güncel