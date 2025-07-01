Chongqing'den Peru'ya Yeni Ticaret Koridoru ile Kargo Treni Gönderildi

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Çin'in Chongqing Belediyesi'nden yola çıkan kargo treni, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru kullanılarak Peru'nun Chancay Limanı'na ulaşacak. Bu sefer, koridorun ilk kez Chancay Limanı'na bağlanmasıyla önemli bir adım teşkil ediyor.

CHONGQİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nden 84 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) araç yüklü bir kargo treni pazartesi günü Peru'ya gitmek üzere yola çıktı.

Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nu kullanarak Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Beibu Körfez Limanı'na ulaşacak olan araçlar, buradan Peru'nun Chancay Limanı'na gidecek gemiye aktarılacak.

Bu seferle birlikte, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru ilk kez Chancay Limanı'na bağlanmış olacak.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önemli projelerinden biri olan koridor, Çin'in denize erişimi olmayan batı bölgelerini küresel pazarlara entegre etmede kilit bir rol oynayacak.

Chancay Limanı, derin su limanı olmasının yanı sıra Güney Amerika'nın ilk akıllı ve çevreci limanı olma özelliğini taşıyor. Çin ile Peru arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki önemli projelerden biri olan liman, Güney Amerika'dan Asya'ya yapılan ihracatta deniz taşımacılığı süresini 35 günden 25 güne düşürüyor.

Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun işletmeci şirketine göre, Chongqing'den Chancay Limanı'na gidecek ikinci kara-deniz intermodal yük treninin temmuz ayında yola çıkması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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