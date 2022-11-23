Chongqing'den, Orta Doğu'ya Düzenli Yolcu Uçuşları Yeniden Başladı

CHONGQİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan Dubai'ye geçtiğimiz günlerde uçan Air China CA451 sefer sayılı uçuşu ile Çin'in güneybatısındaki Chongqing'den Orta Doğu'ya düzenli yolcu uçuşları resmi olarak yeniden başlamış oldu.

CHONGQİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan Dubai'ye geçtiğimiz günlerde uçan Air China CA451 sefer sayılı uçuşu ile Çin'in güneybatısındaki Chongqing'den Orta Doğu'ya düzenli yolcu uçuşları resmi olarak yeniden başlamış oldu.

Havalimanından alınan bilgiye göre Chongqing-Dubai rotasında, her Pazartesi ve Cumartesi bir Airbus A330 uçağı görev yapıyor.

Son birkaç yılda, Chongqing'deki uluslararası yolcu uçuşları, Kovid-19 nedeniyle geçici olarak askıya alınmıştı. Chongqing Havalimanı Grubu'na göre, 2016 yılında başlatılan Chongqing-Dubai rotası, şehrin Orta Doğu'ya yeniden uçuşa açılan ilk düzenli yolcu rotası oldu.

2022'nin başından bu yana Chongqing'den Madrid, Roma, Bangkok, Viyentiyan ve Ho Chi Minh kentine uluslararası yolcu seferleri oluşturuldu veya yeniden başlatıldı.