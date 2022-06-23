Chongqing'deki 6. Kapsamlı Gümrüksüz Bölgenin İnşaatı Sürüyor - Haberler

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Chongqing'deki 6. Kapsamlı Gümrüksüz Bölgenin İnşaatı Sürüyor

Xinhua - Güncel
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Chongqing'deki 6. Kapsamlı Gümrüksüz Bölgenin İnşaatı Sürüyor

CHONGQİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde inşaatı devam eden Chongqing Yongchuan Kapsamlı Gümrüksüz Bölge'yi gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 21 Haziran 2022.

CHONGQİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde inşaatı devam eden Chongqing Yongchuan Kapsamlı Gümrüksüz Bölge'yi gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 21 Haziran 2022. Kurulması, Temmuz 2021'de Devlet Konseyi tarafından onaylanan Yongchuan'daki kapsamlı gümrüksüz bölge, Chongqing'deki bu türden altıncı alan. 1,11 kilometrekareye yayılan proje birçok gümrüksüz ticaret hizmetini kapsıyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 21 Haziran Güncel Haberler

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