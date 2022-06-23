Chongqing'deki 6. Kapsamlı Gümrüksüz Bölgenin İnşaatı Sürüyor
Xinhua - Güncel
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CHONGQİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde inşaatı devam eden Chongqing Yongchuan Kapsamlı Gümrüksüz Bölge'yi gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 21 Haziran 2022.
CHONGQİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde inşaatı devam eden Chongqing Yongchuan Kapsamlı Gümrüksüz Bölge'yi gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 21 Haziran 2022. Kurulması, Temmuz 2021'de Devlet Konseyi tarafından onaylanan Yongchuan'daki kapsamlı gümrüksüz bölge, Chongqing'deki bu türden altıncı alan. 1,11 kilometrekareye yayılan proje birçok gümrüksüz ticaret hizmetini kapsıyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)
Xinhua / Güncel