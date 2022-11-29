Chongqing'de Yüksek Hızlı Demiryolu İnşaatı
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CHONGQİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki trenlerin saatte 350 kilometre hız yapabilecekleri şekilde tasarlanan 699 kilometre uzunluğundaki Chongqing-Kunming yüksek hızlı demiryolu, Çin'in başkenti Beijing ile Çin'in güneybatısında...
CHONGQİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki trenlerin saatte 350 kilometre hız yapabilecekleri şekilde tasarlanan 699 kilometre uzunluğundaki Chongqing- Kunming yüksek hızlı demiryolu, Çin'in başkenti Beijing ile Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Kunming'i birbirine bağlayan demiryolu koridorunun önemli bir bileşenidir.
Kaynak: Xinhua / Güncel