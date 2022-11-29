Üye Girişi
Haberi Paylaş

Chongqing'de Yüksek Hızlı Demiryolu İnşaatı

Güncel Haberler

Chongqing'de Yüksek Hızlı Demiryolu İnşaatı

CHONGQİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki trenlerin saatte 350 kilometre hız yapabilecekleri şekilde tasarlanan 699 kilometre uzunluğundaki Chongqing-Kunming yüksek hızlı demiryolu, Çin'in başkenti Beijing ile Çin'in güneybatısında...

Chongqing'de Yüksek Hızlı Demiryolu İnşaatıHavadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki Chongqing-Kunming yüksek hızlı demiryolunun Sichuan-Chongqing bölümünde yapım aşamasında olan Huafu mega köprüsü görülüyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

CHONGQİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki trenlerin saatte 350 kilometre hız yapabilecekleri şekilde tasarlanan 699 kilometre uzunluğundaki Chongqing- Kunming yüksek hızlı demiryolu, Çin'in başkenti Beijing ile Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Kunming'i birbirine bağlayan demiryolu koridorunun önemli bir bileşenidir.

Chongqing'de Yüksek Hızlı Demiryolu İnşaatıHavadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki Chongqing-Kunming yüksek hızlı demiryolunun Sichuan-Chongqing bölümünde yapım aşamasında olan Huafu mega köprüsü görülüyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Chongqing'de Yüksek Hızlı Demiryolu İnşaatıHavadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki Chongqing-Kunming yüksek hızlı demiryolunun Sichuan-Chongqing bölümünde yapım aşamasında olan Huafu mega köprüsü görülüyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Chongqing'de Yüksek Hızlı Demiryolu İnşaatıHavadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki Chongqing-Kunming yüksek hızlı demiryolunun Sichuan-Chongqing bölümünde yapım aşamasında olan Huafu mega köprüsü görülüyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Kunming Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title