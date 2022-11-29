Chongqing'de Yüksek Hızlı Demiryolu İnşaatı Güncel Haberler CHONGQİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki trenlerin saatte 350 kilometre hız yapabilecekleri şekilde tasarlanan 699 kilometre uzunluğundaki Chongqing-Kunming yüksek hızlı demiryolu, Çin'in başkenti Beijing ile Çin'in güneybatısında... Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki Chongqing-Kunming yüksek hızlı demiryolunun Sichuan-Chongqing bölümünde yapım aşamasında olan Huafu mega köprüsü görülüyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua) CHONGQİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki trenlerin saatte 350 kilometre hız yapabilecekleri şekilde tasarlanan 699 kilometre uzunluğundaki Chongqing- Kunming yüksek hızlı demiryolu, Çin'in başkenti Beijing ile Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Kunming'i birbirine bağlayan demiryolu koridorunun önemli bir bileşenidir. Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki Chongqing-Kunming yüksek hızlı demiryolunun Sichuan-Chongqing bölümünde yapım aşamasında olan Huafu mega köprüsü görülüyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua) Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki Chongqing-Kunming yüksek hızlı demiryolunun Sichuan-Chongqing bölümünde yapım aşamasında olan Huafu mega köprüsü görülüyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua) Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki Chongqing-Kunming yüksek hızlı demiryolunun Sichuan-Chongqing bölümünde yapım aşamasında olan Huafu mega köprüsü görülüyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Kunming Güncel Haberler

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