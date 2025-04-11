Chongqing'de Yeni Gökdelende İnşaat Çalışmaları Tamamlandı

Gökdelen inşaatından çeşitli görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde inşaatı devam eden en yüksek bina olan Uluslararası Kara-Deniz Merkezi'nin dış cephe kaplama çalışmaları çarşamba günü tamamlandı.

Yuzhong Bölgesi'nde yükselen 458 metrelik gökdelenin dış cephesinde yaklaşık 100.000 metrekare alanı kaplayan 18.000'den fazla cam panel kullanıldı.

Uluslararası Kara-Deniz Merkezi'nin tamamlanarak faaliyete geçmesiyle birlikte bölgenin kentsel altyapısı güçlenecek, Chongqing için yeni bir simge yapı kazanılmış olacak ve şehrin uluslararası bir ticaret merkezi olma yolundaki gelişimi yeni bir ivme kazanacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)