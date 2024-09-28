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Chongqing'de Fortune 500 İş Liderleri Toplandı

Chongqing'de Fortune 500 İş Liderleri Toplandı
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Çin'in Chongqing Belediyesi'nde Fortune 500 şirketlerinin iş dünyası liderleri, yerel hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek dışa açılma ve kalkınma stratejilerini tartıştı. Toplantıda akıllı üretim, yeşil endüstriyel gelişim ve pazar erişiminin genişletilmesi gibi konular ele alındı.

CHONGQİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde Cuma günü Fortune 500 ve çok uluslu şirketlerin iş dünyası liderleri, yerel hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek dışa açılma ve kalkınma stratejilerini görüştü.

Chongqing Belediye Başkanı'na bağlı Uluslararası Ekonomik Danışma Konseyi'nin 18. Yıllık Toplantısı'na katılan 17 iş insanı, akıllı üretim yeteneklerinin geliştirilmesi, yeşil endüstriyel gelişimin araştırılması, pazar erişiminin genişletilmesi ve önde gelen teknolojilerin etkileşiminin teşvik edilmesi gibi kilit öneme sahip konuları ele alarak görüşlerini paylaştı.

Konsey, bu yıl iki yeni danışman üye eklediğini duyurdu. 2006 yılında kurulan konsey, ticaret, enerji tedariki, finans, sigorta ve bilgi teknolojileri gibi sektörlerde faaliyet gösteren 38 uluslararası şirketi bünyesine katarak büyümeye devam ediyor.

Ford Motor Company Başkan Yardımcısı Wu Shengbo, toplantıda yaptığı açıklamada, "Chongqing, bu kanal aracılığıyla küresel sesleri dinliyor. Biz de kentin sosyal, ekonomik ve endüstriyel gelişimine fikir ve önerilerimizle katkıda bulunuyoruz" dedi.

Wu, belediye yönetiminin, konseyin önerilerini sosyal canlılığı artıran politika ve tedbirlere dönüştürdüğünü ve bu yaklaşımın şirketlerin Chongqing'deki gelişimlerine olan güven ve bağlılığını güçlendirdiğini söyledi.

Danışma konseyi, geçtiğimiz 18 yıl boyunca yerel hükümete 1.000'den fazla tavsiye sunarak yabancı yatırımcıların yerel pazarda karşılaştıkları sorunların ele alınmasına yardımcı oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yerel Yönetim Dış Politika İş Dünyası Teknoloji Ekonomi Hükümet Finans Güncel

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