Chongqing'de 15 Dakikalık Drone Işık Gösterisi Düzenlendi

CHONGQİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Nan'an bölgesinde cumartesi günü 15 dakikalık drone ışık gösterisi düzenlendi. Kentin simgesel yapılarının da yer aldığı gösterisi, kentteki ışıklandırmayla birlikte görsel şölen yarattı. Kentte her cumartesi düzenli olarak sahnelenecek olan gösteri, bayramlarda ve diğer bazı önemli günlerde de sergilenecek.