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Chongqing'de 15 Dakikalık Drone Işık Gösterisi Düzenlendi

Chongqing'de 15 Dakikalık Drone Işık Gösterisi Düzenlendi
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Çin'in Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 15 dakikalık drone ışık gösterisi, kentin simgesel yapılarıyla birlikte görsel bir şölen sundu. Gösteri, her cumartesi tekrarlanacak.

CHONGQİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Nan'an bölgesinde cumartesi günü 15 dakikalık drone ışık gösterisi düzenlendi. Kentin simgesel yapılarının da yer aldığı gösterisi, kentteki ışıklandırmayla birlikte görsel şölen yarattı. Kentte her cumartesi düzenli olarak sahnelenecek olan gösteri, bayramlarda ve diğer bazı önemli günlerde de sergilenecek.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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