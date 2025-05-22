Chongqing'da 7. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Başladı

Chongqing'da 7. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Başladı
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Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen fuara 39 ülkeden 1.300'den fazla işletme katılıyor. Fuar, insansız hava araçları gibi yenilikçi teknolojilere ev sahipliği yapıyor.

CHONGQİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 7. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda bir insansız hava aracını inceleyen ziyaretçiler, 22 Mayıs 2025.

Chongqing'de perşembe günü başlayan 7. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'na 39 ülke ve bölgeden 1.300'den fazla işletme katılıyor. (Fotoğraf: Chen Cheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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