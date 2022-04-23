China Unicom'un Net Karı İlk Çeyrekte Yüzde 20 Arttı - Haberler

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China Unicom'un Net Karı İlk Çeyrekte Yüzde 20 Arttı

Xinhua - Güncel
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China Unicom'un Net Karı İlk Çeyrekte Yüzde 20 Arttı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in telekom devi China Unicom, 2022'nin ilk çeyreğinde net karında yüzde 20'lik bir artış bildirdi.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in telekom devi China Unicom, 2022'nin ilk çeyreğinde net karında yüzde 20'lik bir artış bildirdi. Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan bildirimde, ana şirkete atfedilebilicek net karın 2,03 milyar yuana (yaklaşık 314,26 milyon ABD doları) ulaştığı belirtildi. Bildirimde, raporlama döneminde şirketin ticari gelirlerinin yüzde 8,2 artışla 89,02 milyar yuana yükseldiği kaydedildi. Bildirimde, dijital dönüşümü ilerletme çabaları süren şirketin 5G kullanıcılarının 171 milyona ulaştığı da ifade edildi.

Xinhua / Güncel

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