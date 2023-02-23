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China Southern Airlines, Azerbaycan'a Direkt Uçuşlara Yeniden Başlayacak

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China Southern Airlines, Azerbaycan'a Direkt Uçuşlara Yeniden Başlayacak

BAKÜ, 23 Şubat (Xinhua) -- China Southern Airlines, Çin'den Azerbaycan'a normal direkt uçuş tarifesine yeniden başlayacağını bildirdi.

BAKÜ, 23 Şubat (Xinhua) -- China Southern Airlines, Çin'den Azerbaycan'a normal direkt uçuş tarifesine yeniden başlayacağını bildirdi.

China Southern Airlines'ın Azerbaycan şubesi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Guangzhou ve Bakü arasında Kovid-19 pandemisi nedeniyle neredeyse üç yıldır askıya alınan uçuşlar Mart ayından itibaren yeniden başlayacak.

Havayolu, ilk uçuşların 13 ve 20 Mart'ta gerçekleştirileceğini, 26 Mart'tan itibaren ise Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleşen uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Azerbaycan Southern Bakü Güncel Haberler

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