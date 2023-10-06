China Now Müzik Festivali, New York'ta Büyüleyici Bir Konserle Başladı
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NEW YORK, 6 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Jazz at Lincoln Center'da bulunan Rose Theater'da, 6. China Now Müzik Festivali'nin açılış konserinde Bard East/West Ensemble üyeleriyle birlikte performans sergileyen ünlü pipa virtüözü Wu Man (önde sağda), 4 Ekim 2023. 6.
NEW YORK, 6 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Jazz at Lincoln Center'da bulunan Rose Theater'da, 6. China Now Müzik Festivali'nin açılış konserinde Bard East/West Ensemble üyeleriyle birlikte performans sergileyen ünlü pipa virtüözü Wu Man (önde sağda), 4 Ekim 2023.
6. China Now Müzik Festivali Çarşamba günü New York'ta Bard East/West Ensemble ve ünlü virtüöz Wu Man'ın performansıyla, "Müzik Köprüsü" temasının kutlandığı büyüleyici bir açılış konseriyle başladı. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)