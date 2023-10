Haberler ›› Güncel ›› China Now Müzik Festivali, New York'ta Büyüleyici Bir Konserle Başladı

China Now Müzik Festivali, New York'ta Büyüleyici Bir Konserle Başladı

NEW YORK, 6 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Jazz at Lincoln Center'da bulunan Rose Theater'da, 6. China Now Müzik Festivali'nin açılış konserinde Bard East/West Ensemble üyeleriyle birlikte performans sergileyen ünlü pipa virtüözü Wu Man (önde sağda), 4 Ekim 2023. 6.