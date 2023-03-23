China Mobile'ın Net Karı 2022'de Yüzde 8 Arttı

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen telekomünikasyon operatörlerinden biri olan China Mobile, 2022'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 net kar artışı kaydetti.

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen telekomünikasyon operatörlerinden biri olan China Mobile, 2022'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 net kar artışı kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin net karının geçen yıl 125,46 milyar yuan (yaklaşık 18,26 milyar ABD doları) olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, telekomünikasyon operatörü, 2022'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artışla 937,3 milyar yuan işletme geliri elde etti.

Hisse başına düşen kazanç ise 5,88 yuan oldu.

Geçen yıl sonu itibariyle 975 milyon mobil aboneye sahip olan şirketin 5G abone sayısı ise 614 milyona ulaştı.