China Eastern Havayolları'ndan İstanbul ile Xi'an Arasında Direkt Uçuş Hattı

İSTANBUL, 25 Haziran (Xinhua) -- China Eastern Havayolları'nın 200'ün üzerinde yolcu taşıyan uçağı salı günü 07.00 civarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Böylelikle havayolu şirketinin İstanbul'la Çin'in güneybatısındaki Xi'an kenti arasında ilk direkt rotası faaliyete geçmiş oldu.

Bu, daha önce İstanbul ile Shanghai arasında direkt rota başlatan şirketin Çin ile Türkiye arasındaki ikinci direkt hattı oldu. Shanghai merkezli havayolu şirketinin verdiği bilgilere göre Airbus A330 tip geniş gövdeli uçakların kullanıldığı yeni hatta salı, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün gidiş dönüş uçuşları düzenlenecek.

Salı günü sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda ilk geri dönüş uçuşu için düzenlenen törende konuşan Çin'in İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Wu Jian, yeni rotanın başlatılmasının, iki tarihi kent arasında uygun bir "hava İpek Yolu" inşasında önemli bir adım olduğunu söyledi.

Wu, yeni güzergahın Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği ve kültürel etkileşimin ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa ileriye taşınmasının desteklenmesine yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak da havalimanının Çin pazarına verdiği önemin altını çizerek, yeni hattın Çinli yolculara Avrupa ve ötesi için İstanbul yoluyla daha etkin transit geçiş seçenekleri sunacağına da inandığını ifade etti.

China Eastern Havayolları İstanbul Şubesi Genel Müdürü Li Ge ise uçuşların başlatılmasının sadece Çin'in batısı ile Türkiye arasındaki bağlantı imkanlarını artırmakla kalmadığını, aynı zamanda ticaret, kütür ve turizm konularında ikili işbirliği için uygun bir köprü olarak da hizmet verdiğini söyledi.