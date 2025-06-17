China Eastern Havayolları'ndan Cenevre'ye İlk Direkt Uçuş

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China Eastern Havayolları'nın Shanghai ile Cenevre arasındaki ilk direkt uçuşu 16 Haziran 2025'te başarıyla iniş yaptı. Yeni rota haftada dört gün uçuş imkanı sunacak.

CENEVRE, 17 Haziran (Xinhua) -- China Eastern Havayolları'nın Shanghai ile Cenevre'yi birbirine bağlayan ilk direkt uçuşu İsviçre'nin Cenevre kentine indi, 16 Haziran 2025.

China Eastern Havayolları tarafından işletilen rotanın ilk direkt uçuşu pazartesi sabahı Cenevre'ye iniş yaptı.

Yeni rotada pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada dört uçuş gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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