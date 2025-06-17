China Eastern Havayolları'ndan Cenevre'ye İlk Direkt Uçuş

CENEVRE, 17 Haziran (Xinhua) -- China Eastern Havayolları'nın Shanghai ile Cenevre'yi birbirine bağlayan ilk direkt uçuşu İsviçre'nin Cenevre kentine indi, 16 Haziran 2025.

China Eastern Havayolları tarafından işletilen rotanın ilk direkt uçuşu pazartesi sabahı Cenevre'ye iniş yaptı.

Yeni rotada pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada dört uçuş gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)