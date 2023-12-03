China Eastern Havayolları'na ait uçak motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı
China Eastern Havayolları'na ait A330-300 tipi uçak, motor arızası nedeniyle Xiamen'e acil indi. Uçak, Hong Kong'a uçuş sırasında meydana gelen arıza sonucu şiddetli titreşim yaşadı. Yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.
China Eastern Havayolları'na ait A330-300 tipi uçak, motor arızası nedeniyle Xiamen'e acil indi.
The Aviation Herald isimli havacılık haberleri sitesinde yer alan açıklamada, Şangay'dan havalanan uçağın motorunun, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra arızalandığı bildirildi.
Motor arızasının, uçağın, 34 bin 100 fitte Hong Kong'a uçuşu sırasında meydana geldiği ve kabinde şiddetli titreşime yol açtığı kaydedilen açıklamada, uçağın Xiamen'e sorunsuz iniş yaptığı, yolcu ve mürettebattın güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildiği belirtildi.
Arızanın uçakta yol açtığı, bazı yolcular tarafından kaydedilen şiddetli titreşime ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.