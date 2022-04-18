China Eastern Havayolları Boeing 737-800 Uçaklarıyla Hizmet Vermeye Yeniden Başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

China Eastern Havayolları Boeing 737-800 Uçaklarıyla Hizmet Vermeye Yeniden Başladı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
China Eastern Havayolları Boeing 737-800 Uçaklarıyla Hizmet Vermeye Yeniden Başladı

China Eastern Havayolları, Boeing 737-800 uçaklarıyla ticari uçuşlara yeniden başlarken, havayollarının 21 Mart'ta düşen uçağının tescil numarasına yakın olan jet uçaklarının bakım kontrolü ve değerlendirmelerini sürüyor.

SHANGHAİ, 18 Nisan (Xinhua) -- Havayolları daha önce toplam 223 adet Boeing 737-800 tipi uçağını hizmetten almış ve uçak kazasının ardından acil durum güvenlik tedbirleri kapsamında bireysel sistem testleri, yapısal incelemeler ve sürekli uçuşa elverişlilik verilerini doğrulama faaliyetleri yürütülmüştü. Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya uçan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Tengxian ilçesinde dağlık araziye düşmüş, uçaktaki 132 kişinin tümü yaşamını yitirmişti. Uçak kazasına ilişkin ön soruşturma raporunun kazadan sonraki 30 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

China Eastern Havayolları Boeing 737-800 Uçaklarıyla Hizmet Vermeye Yeniden Başladı

Xinhua / Güncel

Boeing 737, Nisan, Uçak, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title