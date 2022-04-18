China Eastern Havayolları Boeing 737-800 Uçaklarıyla Hizmet Vermeye Yeniden Başladı

SHANGHAİ, 18 Nisan (Xinhua) -- Havayolları daha önce toplam 223 adet Boeing 737-800 tipi uçağını hizmetten almış ve uçak kazasının ardından acil durum güvenlik tedbirleri kapsamında bireysel sistem testleri, yapısal incelemeler ve sürekli uçuşa elverişlilik verilerini doğrulama faaliyetleri yürütülmüştü. Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya uçan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Tengxian ilçesinde dağlık araziye düşmüş, uçaktaki 132 kişinin tümü yaşamını yitirmişti. Uçak kazasına ilişkin ön soruşturma raporunun kazadan sonraki 30 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Xinhua / Güncel