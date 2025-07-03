Chicago'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 14 Yaralı

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ABD'nin Chicago kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili polis açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri Chicago'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 14 kişinin de yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Polis ayrıca, arabanın içindeki bir şüphelinin kalabalığa ateş açtıktan sonra olay yerini terk ettiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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